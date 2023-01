Incidente a Osimo (Ancona), perde il controllo dell'auto e finisce nel dirupo

L'incidente in via Chiartavallese

Osimo (Ancona), 23 gennaio 2023 – Tanta paura per il brutto incidente che si è verificato ieri mattina a Osimo. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 8 in via Chiaravallese. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine accorse sul posto, il conducente di una Smart ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato nel dirupo adiacente alla carreggiata.

La squadra di Osimo arrivata con un’autobotte ha provveduto ad estrarre il conducente, giovane del posto, in collaborazione con i sanitari del 118, rimuovere l’auto dalla scarpata ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Il ragazzo e stato portato subito al pronto soccorso dell’ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ingenti i danni alla macchina. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nello schianto. Sul posto i Carabinieri della stazione locale per i rilievi e per gestire la viabilità.

Nel pomeriggio un’auto è andata a fuoco all’Aspio di Camerano. Era alimentata a gpl. La squadra di Osimo, in collaborazione con quella di Ancona, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento.