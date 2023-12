Incidente alla partita di rugby, scontro di gioco: grave 19enne

Ancona, 18 dicembre 2023 - Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio allo stadio della palla ovale "Nelson Mandela". Durante una partita di rugby giovanile, uno dei giocatori in campo, un 19enne, si è violentemente scontrato con un avversario, cadendo rovinosamente sul manto erboso. Il ragazzo sembrava inizialmente in stato confusionale a causa di un forte trauma cranico riportato.

Il personale medico presente sul posto si è precipitato a soccorrere il ragazzo che durante le prime cure che gli sono state prestate è rimasto sempre vigile, anche se la situazione sembrava piuttosto delicata.

E’ stato quindi richiesto l’intervento del 118. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Gialla che hanno assicurato il giocatore 19enne su una barella, trasportandolo in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette.

Le condizioni del ragazzo anconetano sono buone, non è in pericolo di vita. E’ arrivato in ospedale con un codice di media gravità dovuto al trauma cranico che è sempre da tenere sotto stretta osservazione.