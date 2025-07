Incidente a Polverigi (Ancona), si schianta contro un’auto mentre va al lavoro: morto motociclista

Polverigi (Ancona), 2 luglio 2025 – Tragedia stamattina attorno alle 7.30 in via dell’Industria a Polverigi. Una persona ha perso la vita. Fatale lo schianto della sua moto contro una macchina che pare stesse svoltando in direzione di una delle fabbriche di quella zona industriale.

Il centauro ha fatto un volo per decine di metri prima di rovinare sull’asfalto bordostrada. Si tratterebbe di un giovane che, come la conducente dell’auto, si stava dirigendo al lavoro in zona. E’ scattato subito l’intervento dei mezzi di soccorso del 118, giunti sul posto assieme alla Polizia di Polverigi per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.