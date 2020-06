Ancona, 21 giugno 2020 - Va al mare con la bici appena noleggiata e viene travolta da un autobus, 30enne gravissima. Il terribile schianto è avvenuto alle 15, lungo la discesa di Portonovo.

Stando ai primi rilievi, la ragazza, G.d.B, una vicentina in vacanza ad Ancona, era in sella ad una bicicletta e, con un’amica, stava raggiungendo la baia, percorrendo la discesa del Monte Conero. Forse non sapeva che in quel tornante non c’è visibilità. È qui che un autobus, salendo, l’avrebbe travolta. Stando ai primi rilievi, il conducente del mezzo non avrebbe fatto in tempo ad evitarla. Immediata la chiamata al 118. Sul posto anche due pattuglie dei vigili, per chiudere la strada, e l’eliambulanza, che è atterrata per la prima volta nella zona dei Laghetti. La donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale regionale di Torrette, dove ora è ricoverata in rianimazione e lotta tra la vita e la morte.

Fondamentale la collaborazione del bagnino Edoardo Rubini e dei suoi colleghi, che hanno impedito l’accesso ai parcheggi per la durata del soccorso. Sono stati loro a far allontanare tutti i bagnanti, chiudendo ogni ombrellone del litorale e agevolando, così, l’atterraggio dell’elicottero. "Un atterraggio difficoltoso per via della vegetazione incolta - evidenza Rubini. Gli alberi, nella zona dei Laghetti, vanno potati urgentemente, perché riducono la visibilità dei piloti del velivolo".