Incidente in stazione a Fabriano, auto sfonda l’ingresso e finisce sui binari: ferite due donne

Fabriano (Ancona), 13 giugno 2023 – Ha un malore alla guida, finisce con la vettura a tutta velocità contro la vetrina della stazione, entra nell’area passeggeri e in biglietteria ferendo anche una donna e finisce la corsa sui binari.

Grande spavento oggi pomeriggio poco dopo le 16 alla stazione di Fabriano. Una Nissan Micra è piombata con l’auto dentro la stazione, infrangendo vetrina e supporti per poi finire sulla banchina numero 1 e rimanere incastrata tra le rotaie. Un gruppo di ragazzi in attesa del treno è riuscito a scappar prima di essere travolto mentre una donna è stata colpita per fortuna non in pieno.

La donna alla guida, ottantenne, è stata medicata sul posto e trasportata con un codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Profili. Ferita anche una donna di origini straniere che stava in stazione, per fortuna nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita. L’episodio avrebbe potuto tramutarsi in tragedia.

I primi ad accorrere sono stati gli agenti della Polfer, in servizio in stazione: hanno immediatamente fatto bloccare la circolazione ferroviaria sul primo binario e quindi assistito l’automobilista, una donna di mezza età. Allertati 118 e vigili del fuoco, si è dovuto lavorare, dopo aver soccorso le due donne, anche per rimuovere l’auto incastrata tra la banchina e una rotaia.