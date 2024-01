Grave incidente stradale a Sirolo: centauro 60enne sbalzato

Sirolo, 20 gennaio 2024 - Grave incidente stradale nel pomeriggio lungo la Provinciale del Conero. E’ accaduto intorno alle 15, all’altezza della stazione di Servizio Tamoil – Trattoria Rosso Conero a Sirolo. Per cause in corso di accertamento, una moto con in sella un 60enne di Ancona si è schiantata contro un’auto che sembra fosse intenta a svoltare per entrare nell’area di servizio. L’impatto tra i due mezzi è stato tanto violento quanto inevitabile. Il centauro, a seguito dell’urto, è stato sbalzato dalla sella facendo un volo di una decina di metri. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto dell’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Gialla di Camerano e le pattuglie dei carabinieri. Nel frattempo, dalla piazzola dell’ospedale regionale, si è alzata in volo anche l’eliambulanza atterrata poi poco distante dal luogo dell’incidente. Mentre sono rimasti illesi i due occupanti della vettura, diversi sono stati i traumi e le ferite riportate dal 60enne. Medicato sul posto, l’uomo è rimasto sempre cosciente e successivamente è stato trasportato a Torrette con un codice rosso precauzionale dall’ambulanza. Inevitabili i disagi riportati alla circolazione per il tempo necessario ad effettuare i soccorsi e quindi i rilievi e la messa in sicurezza della strada.