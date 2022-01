Ancona, 14 gennaio 2022 - Grave incidente sul lavoro ad Ancona. Un operaio di 60 anni è caduto da un ponteggio nel cantiere navale ex Isa, attualmente Palumbo.

L'uomo è ricoverato all'ospedale di Torrette in gravi condizioni. "Nell'attesa che la magistratura chiarisca quanto accaduto" Fiom Cgil di Ancona "fa notare che non è il primo incidente sul lavoro verificatosi all'interno dell'azienda: infatti, alcuni anni fa, un giovane lavoratore aveva perso la vita proprio cadendo da un ponteggio e a tutt'oggi la vicenda giudiziaria è aperta con la stessa Fiom costituitasi parte civile nel processo".

"Ad ottobre scorso, è stato eletto, con regolari elezioni, - ricorda Tiziano Beldomenico, segretario generale Fiom Marche - il rappresentante della sicurezza per i lavoratori, che però l'azienda non ha mai riconosciuto né tantomeno formato, nonostante le ripetute sollecitazioni della Fiom". Per questi motivi "è importante che gli organismi competenti svolgano approfondite verifiche sul caso affinché si metta fine agli infortuni nel cantiere navale".

Secondo Marco Bastianelli, segretario generale Cgil Ancona, "occorre fermare questa serie infinita d'infortuni in costante aumento. È necessario attivare maggiori controlli specie in alcuni settori come quello metalmeccanico dove l'incidenza di questi episodi è notevole. Alle istituzioni chiediamo risorse e organici adeguati per svolgere tutti i controlli del caso".