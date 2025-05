Incidente sul lavoro: mano sotto la pressa

Sono stati attimi di terrore ieri mattina per un operaio di 49 anni. Stava lavorando come sempre a un macchinario di un’azienda di Sassoferrato quando una mano gli è rimasta incastrata sotto la pressa. E’ successo tutto nel giro di un attimo. L’incidente ha fatto scattare immediatamente i soccorsi da parte dei colleghi che hanno mantenuto i nervi saldi e allertato 118 e forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i sanitari che, dopo aver soccorso il ferito, hanno allertato l’elisoccorso per trasferirlo all’ospedale regionale di Torrette. Icaro è atterrato al vicino campo sportivo. Il 49enne, del posto, è rimasto sempre vigile e cosciente pur lamentando il fortissimo dolore alla mano. Poi è stato caricato sul velivolo e portato al nosocomio per ricevere le cure necessarie per non compromettere l’uso della parte ferita. E’ arrivata anche la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano per coadiuvare nelle operazioni e poi sono giunti in quella fabbrica anche i carabinieri della stazione di Sassoferrato per gli accertamenti di rito nei casi di incidente sul lavoro come questi.