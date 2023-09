Incidente sul lavoro ad Ancona, muore il titolare dopo la caduta da un lucernaio

Ancona, 5 settembre 2023 – Un uomo di 53 anni è morto questa mattina dopo essere precipitato da un lucernaio di una ditta in zona Baraccola, ad Ancona. L'uomo, titolare della ditta stava lavorando, potrebbe aver perso l'equilibrio battendo la testa. E' andato in arresto cardiaco e si è tentata una disperata rianimazione da parte del personale medico del 118.

Ma purtroppo il suo cuore non ha più ripreso a battere. Sul posto ci sono gli agenti della polizia, i carabinieri, l'ispettorato del lavoro, i sanitari del 118 e della Croce Gialla di Camerano. Stando alle prime informazioni l'uomo sarebbe precipitato per circa dieci metri. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del solaio.