Incidente a Trecastelli (Ancona), con la moto contro il trattore: muore a 44 anni. Grave il passeggero

Trecastelli (Ancona), 31 luglio 2023 – Un tragico incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 8 di questa mattina a Trecastelli ( Ancona). Il bilancio è molto pesante: un 44enne è morto e un altro uomo è in condizioni critiche dopo un sinistro in località Croce, tra le municipalità di Monterado e Castel Colonna.

Sul posto, sono intervenuti gli operatori sanitari per le manovre di rianimazione senza però riuscire a salvare la vita al centauro di Corinaldo (Ancona) che, in sella alla moto, avrebbe tamponato un trattore in via San Bartolo.

Nell'impatto è rimasto ferito anche il passeggero del motociclo, anche lui di Corinaldo, trasferito dall'eliambulanza a Torrette di Ancona. I rilievi sono in corso da parte della polizia locale di Trecastelli supportata dai vigili del fuoco di Senigallia.