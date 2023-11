Incidenti stradali, aumentano le vittime: "Ancona maglia nera per le Marche"

Più incidenti stradali, più feriti e soprattutto più vittime. Il 2022 segna una ripresa in salita negativa per quanto riguarda la sicurezza lungo le arterie urbane ed extraurbane per chi guida un veicolo con 4.951 incidenti avvenuti. A dirlo è il bilancio fatto per le Marche stando ai dati Istat. Nel 2022 si sono verificati una media di quasi 14 incidenti al giorno in tutta la regione che diventano 412 se si considera il numero per la media del mese. Dopo il Covid infatti è aumentata la mobilità su strada che la pandemia aveva di gran lunga frenato. I morti registrati sono arrivati a 91 mentre i feriti 6.661 per il 2022. Rispetto al 2021 aumentano gli incidenti (+6,2%), i feriti (+6,1%) e le vittime (+8,3%). Maglia nera per la costa e i comuni capoluogo come Ancona dove si evidenziano le criticità della Statale 16, con il maggior numero di incidenti (119, 3 decessi e 184 feriti), e della superstrada 76. Gli incidenti più gravi si registrano sulle strade provinciali 502 e 571, dove gli indici di mortalità raggiungono rispettivamente 16,7 e 15. L’indice di mortalità cresce nelle province di Pesaro Urbino, Ancona e Ascoli Piceno, diminuisce in quelle di Fermo e Macerata.

Nel 2022 il maggior numero di incidenti (3.477, il 70,2% del totale) si è verificato sulle strade urbane, provocando 41 morti (45,1% del totale) e 4.448 feriti (66,8%). Rispetto all’anno precedente i sinistri aumentano su tutte le categorie di strada ma l’incremento maggiore si verifica sull’autostrada (+11,8%), seguita dalle strade urbane (+6,1) e sulle altre strade (+5,8%). Gli incidenti più gravi avvengono sulle autostrade (6,5 decessi ogni 100 incidenti) e sulle altre strade (3 decessi ogni 100 incidenti). Sulle strade urbane il 23,8% dei sinistri stradali si verifica nei pressi di un incrocio, percentuale che scende all’8,6% sulle strade extraurbane.

In ambito urbano gli incidenti che avvengono lungo un rettilineo rappresentano il 46,1% del totale, seguono quelli che si verificano nei pressi di un incrocio (23,8%), di una intersezione (11,9%) e di una curva (8,9%). Lungo le strade extraurbane il 52,4% degli incidenti si verifica lungo un rettilineo, il 24,4% in curva e il 9,4% nei pressi di un’intersezione.