"Incidenti sul lavoro, due casi in due giorni: attenzione sul porto"

"L’altra mattina il lavoratore di un’impresa portuale finito in mare con il muletto che stava guidando al Mandracchio di Ancona, l’altro giorno a Fincantieri un altro lavoratore in appalto si è ustionato per il volo di un tombino dopo una fuga di gas". A rilevarlo sono i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, ricordando l’ultimo convegno sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in ambito portuale, che si è tenuto il 13 aprile 2023. organizzato dall’ Autorità di Sistema Portuale Medio Adriatico Centrale, con la presenza delle parti sociali, Inail, Inps. "Purtroppo - si legge nella nota dei sindacati -, al di là di molte parole, gli infortuni al porto ancora ci sono e interessano i lavoratori delle imprese portuali e non solo e, spesso, si assiste a infortuni gravi".

Per Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, "salute e sicurezza sul lavoro sono una priorità e le proposte per attuarla sono contenute in una piattaforma che era stata presentata a suo tempo all’Autorità di Sistema Portuale che si era impegnata a promuovere la cultura della prevenzione sul lavoro per i lavoratori e per le aziende al fine di arrivare all’ obbiettivo di infortuni zero". La piattaforma di sicurezza dei sindacati di categoria "contiene diverse richieste tra cui maggiori investimenti dedicati alla formazione, non solo dei dipendenti ma anche dei datori di lavoro". Per i sindacati inoltre "va rilanciato il Piano per il lavoro promosso dai sindacati dei trasporti al porto, per specializzare sempre di più i lavoratori e promuovere cultura della sicurezza. Senza parlare delle malattie professionali che dovrebbero sempre di più essere indagate e studiate rispetto agli ambienti di lavoro, dell’utilizzo dei Dpi (dispositivi protezione individuale) e dell’organizzazione del lavoro divenuta sempre più flessibile per soddisfare le domande degli armatori e delle agenzie marittime". Il sindacato ha chiesto un "incontro congiunto con l’Adsp (autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale) e il Comitato Igiene e Sicurezza che si occupa, all’ interno del porto, di promuovere e prevenire con le istituzioni la cultura della sicurezza".