Inclusione e sport entrano in vasca grazie a Team Marche

Inclusione e sport entrano in vasca grazie al Team Marche, società sportiva attiva sul territorio provinciale dal 2005 e che, in vent’anni, ha saputo sviluppare tutte le attività che hanno a che fare con il nuoto. E oggi, alle 15, alla palestra di via Zannoni a Jesi, lo stesso club presenterà un ambizioso progetto, ‘Delfiniamo’ rivolto agli atleti con disabilità e alle loro famiglie. Un progetto che, come si legge nella mission, vuole "facilitare l’accesso a tutti per favorire il benessere di tutti" attraverso il nuoto. L’altro grande obiettivo, grazie alla competenza e alla professionalità di Team Marche, è provare a portare "uno o più atleti al massimo livello delle competizioni, le Paraolimpiadi". Oggi saranno svelati i dettagli.