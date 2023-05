Incompatibilità, intanto si dimette da presidente del Parco

Stante l’incompatibilità tra la carica di sindaco di Ancona e quella di un altro ente pubblico, Daniele Silvetti ha presentato le dimissioni da presidente dell’Ente Parco regionale del Conero del quale è alla guida dal marzo 2021. "Ringrazio i consiglieri, il direttore Marco Zannini, i dipendenti e collaboratori per il lavoro svolto in questi due anni oltre alla giunta regionale che mi aveva indicato per questo incarico – ha detto Silvetti – Grazie alla grande professionalità, alla sinergia e all’unità di intenti di tutte le componenti tecniche e politiche abbiamo posto di nuovo al centro dell’agenda politica regionale il tema della conservazione e della valorizzazione di questa area protetta che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio".

"Il 50% della superficie della città di Ancona di cui sono sindaco ricade all’interno del parco e lavorerò con il nuovo presidente per portare avanti progetti importanti nei quali credo fermamente che riguardano l’ampliamento dei confini dello stesso includendo il Parco del Cardeto e la valorizzazione del brand Conero – ha concluso Silvetti – Il mio, quindi, è solo un arrivederci a molto presto". Silvetti ha rassegnato contestualmente anche le dimissioni da coordinatore di Federparchi Marche.