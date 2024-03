Incontri, concerti e proiezioni tutto per la Festa della Donna

Tante iniziative per le Festa della Donna che si celebra domani. Concerti, incontri, proiezioni e spettacoli avranno come comune denominatore un ideale omaggio al gentil sesso. Il Museo Omero di Ancona per tre giorni, da domani a domenica (ore 17, prenotazione obbligatoria 3355696985) propone un percorso multisensoriale guidato che vuol approfondire il ruolo e l’esperienza delle donne nell’arte e nella storia. Le sculture femminili raccontano la donna come intraprendente, vulnerabile, coraggiosa, empatica, affettuosa, capace e sensibile.

Al Magazzino Muse domani (ore 18) si inaugura la mostra "Le Visionarie", un tributo all’arte femminile con un obiettivo solidale: metà dei proventi raccolti durante l’asta di opere sarà devoluta all’associazione Donne e Giustizia - Centro antiviolenza di Ancona. Il Donegal Irish pub domani (ore 21.30) si tinge di rosa festeggiando con una cena spettacolo dove potersi godere ottimo cibo, fiumi di birra e la musica dal vivo della Carolina Reapers Hot Blues Band. All’Amad in via Macerata domani (ore 17.30) sarà presentato il libro ‘Sconfinate’, dedicato alle donne che hanno deciso di varcare un confine, donne che hanno deciso comunque e dovunque di essere libere.

Domani, a partire dalle ore 9, al Cinema Italia sarà proiettato il film "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi, emblematico della condizione femminile e della volontà di affrancarsi da condizionamenti e maltrattamenti.

La nuova rete esercenti di Piazza del Papa offre alle donne una promozione: all’acquisto di un qualsiasi drink riceveranno un talloncino che dà diritto a uno sconto del 50% su un altro drink, da consumare nei giorni feriali di marzo in sette locali: 31.12, Civico 61, Fago, Jetset, King Edward, La Dama, Raval. Domani doppio appuntamento alla biblioteca La Fornace di Moie. Alle ore 18 sarà presentato il libro "Ventuno Parole. Lemmario di storia e vita femminile nella contemporaneità", curato da Lidia Pupilli e Marco Severini.

Si illustreranno i lemmi che hanno caratterizzato la storia e la vita delle italiane nella contemporaneità. Alle ore 21 spazio al reading ‘Abbiamo un piano!’ del gruppo teatrale Clorofilla-b. Al Cinema Teatro Astra di Castelfidardo stasera (ore 21) l’Unitre presenta un progetto innovativo e anticonformista, ‘Calendar Girls’, rielaborazione di un famoso film da parte del laboratorio teatrale condotto da Fiorella Coletta. La storia è ispirata a un fatto realmente accaduto in Inghilterra.