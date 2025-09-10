Incontri, concerti e un concorso: è il festival "AnconaBarocca"

Concerti, incontri culturali e un importante concorso internazionale di violino. "AnconaBarocca", festival promosso dalla Fondazione ‘Alessandro Lanari’ con la direzione artistica e organizzativa di Gianni Gualdoni, fa del capoluogo un luogo di eccellenza del barocco a livello nazionale. Il primo evento, mercoledì 17 (ore 17.30) al Museo Archeologico, è l’incontro con il musicologo Marco Salvarani, che interverrà sul tema ‘Tartini nelle Marche: storia e patrimonio’.

Gli altri incontri, fra ottobre e dicembre, avranno come relatori i musicologi Paola Ciarlantini, Gabriele Moroni, Concetta Assenza e Teresa Maria Gialdroni, e lo storico dell’arte Michele Polverari. Il primo concerto avrà come splendida location la terrazza di Palazzo Ferretti, sede del museo, dove sabato 20 (ore 19) si terrà il ‘Gran Gala per violino e orchestra’, con i vincitori del Concorso ‘Marca Barocca’ e l’Orchestra Barocca delle Marche (primo violino e concertatore Federico Guglielmo). In programma concerti per violino e orchestra di Tartini della Collezione di Ancona.

L’11 ottobre il Salone delle Feste del palazzo accoglierà Anastasiia Petrova (soprano) e l’Ensemble dell’Orchestra Barocca delle Marche (Laura Valentini e Paola Budano al clavicembalo) per ‘Nei saloni delle Marche - Cantate, sonate, danze nelle residenze gentilizie del ‘600’. Si potrà ascoltare la prima esecuzione moderna di opere di Francesco Boccella e Vincenzo De Grandis. Un vero evento per gli appassionati. Per ‘Pergolesi e gli altri - Violinisti compositori marchigiani del XVIII secolo’ (25 ottobre) ci si sposterà nella vicina Chiesa del Gesù.

L’Orchestra Barocca delle Marche e Guglielmo eseguiranno musiche di Giambattista Pergolesi e Pasquale Bini. Ritorno al Salone Feste il 15 novembre per ‘Di corde segretissime armo la cetra’, evento dedicato alla tradizione dell’arpa nella Roma del ‘600, con musiche di anonimi tratte dal Fondo Chigi. Margherita Burattini suonerà l’arpa doppia e l’arpa rinascimentale.

Il prezioso e rarissimo programma scopre e ripropone repertori dimenticati. Concerto di chiusura il 6 dicembre al Duomo. ‘Echi di Arcadia - Pastorale di Natale’ proporrà ‘cantate e concerti nei palazzi romani’, con musiche di Händel, Corelli e Scarlatti. L’Orchestra Barocca delle Marche e Federico Guglielmo saranno affiancati dal soprano Jiayu Jin.