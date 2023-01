Incontri, mostre e testimonianze: tutto per la Giornata della Memoria

Anche quest’anno è molto ricco il programma della Giornata della Memoria ad Ancona. Si inizia domani (ore 17.30) alla Mole Vanvitelliana con la presentazione del libro ‘Il credito della staffetta’ di Fabrizio Ansevini, il quale dialogherà con Antonella Bonanni, e si finisce domenica 29 in piazza Roma, con letture di testimonianze e storie della deportazione nazifascista in Italia e in Europa.

Il programma è organizzato da Anpi Marche con i patrocini del Comune di Ancona e Univpm, con la partecipazione di Comunità Ebraica, Aned, Anmig, della Casa della Memoria di Servigliano, Amnesty Int, Ami, Libera, Cgil, Cisl, Uil, Acu Gulliver, Istituto Gramsci e Amici della Musica.

Martedì (ore 17.30) Massimo Pacetti dialogherà con Massimo Papini, autore di ‘Fascisti di provincia’, mentre mercoledì (ore 17.30) spazio a ‘Attentati a Mussolini. Attività sovversive dalle carte di archivio’ (1931-1941) di Attilio Bevilacqua, che discuterà con Simone Massacesi. Giovedì, stessa ora (17.30) ma sede diversa (ex libreria Don Bosco in corso Carlo Alberto), ci saranno Luca Lise, autore di ‘Marche, nascita di una democrazia’, Alessandra Maltoni e Giacomo Giuntini. Venerdì (ore 17.30) si torna alla Mole per ‘Nero di Londra’ di Mario Josè Cereghino e Giovanni Fasanella. Nino Lucantoni ne parlerà con Tamara Ferretti.

Sabato 21 e domenica, al mattino, in un gazebo a piazza Roma ci sarnno letture di testimonianze e storie della deportazione nazifascista in Italia e in Europa. La nuova settimana inizierà lunedì 23 (ore 17.30) all’ex libreria Don Bosco, dove si parlerà di ‘Servigliano-Auschwitz. La storia di Grete Schattner’ di Paolo Giunta La Spada. Sarà presente la figlia di Grete Schattner, Giuliana Vannini.

Altri eventi e incontri sono previsti da martedì 24 a giovedì 26. Venerdì 27, Giornata della Memoria, istituzioni, associazioni, organizzazioni promotrici e scuole dalle ore 9 alle ore 12 renderanno omaggio alle 23 pietre d’inciampo della città.

Non mancheranno le mostre. Al Centro sociale in via Ruggeri 6 (dal 17 al 20 e dal 23 al 26): ‘Foto e disegni dei bambini deportati a Terezin’ e ‘La deportazione degli IMI’ di Otello Giuliodori’. Alla Mole, tra le altre cose, si potrà vedere materiale sulle leggi razziali e sul bombardamento di Ancona.