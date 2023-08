Incontri musicali d’estate, stasera protagonista Luca Grianti con "Un italiano in America"

Ultimo appuntamento con la trentatreesima edizione di ‘Incontri musicali d’estate’, organizzata dall’Istituto Campana per l’istruzione permanente di Osimo. Stasera (ore 21.15) nel cortile di Palazzo Campana ci sarà il concerto dal titolo ‘Un italiano in America’, che avrà come protagonista Luca Grianti. L’evento è realizzato in collaborazione con il concorso internazionale ‘Nuova Coppa Pianisti’. Grianti, giovane di grandissimo talento, eseguirà al pianoforte brani di alcuni tra i più celebri compositori di sempre, come Beethoven, Chopin e Brahms. Il pianista attualmente frequenta la Juilliard School di New York, una delle più prestigiose al mondo, ed è stato vincitore della Nuova Coppa Pianisti nel 2011 (a soli 9 anni) e nel 2017. Ingresso al concerto gratuito con prenotazione consigliata sul sito www.eventbrite.it.