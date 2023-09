Incontri sulle opere previste in cartellone

Primo appuntamento con gli incontri di ‘preparazione’ alla nuova stagione lirica del Teatro delle Muse di Ancona. La Fondazione Teatro delle Muse, infatti, con il patrocinio e la compartecipazione dell’Assemblea Legislativa delle Marche propone una serie di iniziative che permettono di avvicinarsi con maggiore consapevolezza alle due opere in cartellone, in un percorso dal titolo ‘All’Opera: dal testo alla scena’. Questo pomeriggio (ore 18)nel Salone delle Feste del Massimo anconetano è in programma l’incontro su ‘Die Zauberflöte’ (‘Il Flauto magico’) di Wolfgang Amadeus Mozart. A parlarne sarà un autentica autorità in materia, ovvero il direttore artistico della stagione lirica dorica, il Maestro Vincenzo De Vivo. Il capolavoro mozartiano andrà in scena venerdì 29 settembre alle 20.30, con replica domenica primo ottobre alle 16.30. Mercoledì 4 ottobre alle 18, stavolta nel Ridotto del Teatro delle Muse, è previsto l’incontro su ‘La Tragédie de Carmen’, sempre a cura del direttore artistico Vincenzo De Vivo. Ricordiamo che l’opera, firmata da Peter Brook e Marius Constant, e tratta dal celebre capolavoro di Georges Bizet, sarà in scena venerdì 13 ottobre alle 20.30, con replica domenica 15 ottobre alle 16.30. Domenica (ore 11) al Ridotto delle Muse sarà la volta della guida all’opera del ‘Flauto magico’ a cura del critico musicale Fabio Brisighelli.