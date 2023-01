Incontri tra diritti umani e pedagogia

La biblioteca La Fornace di Moie ospiterà, venerdì un doppio appuntamento. Alle 21, la presentazione del libro dal titolo "So-stare nel tempo. Pedagogia del quotidiano". L’autore Eugenio Lampacrescia, formatore, pedagogista, logopedista e, fra gli altri titoli, docente di pedagogia generale all’Università Politecnica delle Marche, dialogherà con il giornalista Diego Mecenero sul tema del libro, ossia il concetto di educare come "un accompagnare la crescita prendendosi cura, fino ad agevolare via via la costruzione di un progetto di vita che rispetti quello che ognuno è e può realisticamente diventare". Nel libro "So-stare nel tempo. Pedagogia del quotidiano" Lampacrescia porta sé stesso come professionista e persona ricca di idee, esperienze, ricordi e sentimenti. Proprio l’autenticità è la caratteristica principale di questo diario che racconta un tempo difficile per tutti, da cui si possono trarre anche risorse e speranze attraverso una pedagogia della resilienza che si sperimenta nel quotidiano. L’autore è anche amministratore delegato edirettore scientifico del "Filo di Arianna", una realtà che opera nell’ambito della logopedia, della psicologia, della pedagogia, del counseling e della formazione. Sempre venerdì alla biblioteca La Fornace, ma alle ore 17,45, si terrà il primo appuntamento di un ciclo di incontri sul tema "Diritti umani, uno sguardo sul mondo. Testimonianze di giornalisti che raccontano un’umanità da scoprire", a cura della giornalista italo-siriana, collaboratrice permanente dell’Università per la pace, Asmae Dachan.