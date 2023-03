Incontri tra energia e inquinamento

Tre incontri sui temi ambientali per discutere del futuro della città. È quanto sta promuovendo il circolo Legambiente ‘Martin Pescatore’ di Falconara Marittima in collaborazione con Legambiente Marche. Il primo si terrà venerdì alle 17.30 presso il Centro Pergoli di piazza Mazzini a tema "Comunità Energetiche: la transizione energetica che parte dai cittadini". Si continuerà, poi, venerdì 24 marzo – stesso orario delle 17.30 - a Castelferretti, presso il circolo Quercetti, in cui si affronterà il tema "Mobilità sostenibile: l’inquinamento dell’aria dipende anche da noi". E si concluderà quinid il 21 aprile, alle 17.30, presso la sede del Mutuo Soccorso di Falconara Alta: argomento "Rifiuti, bonifiche e decoro urbano, cerchiamo la bellezza anche dove non sembra esserci". A tutti gli eventi sono stati invitati i candidati sindaco della città di Falconara. Oggi, alle 11.30, al Caffè Letterario di piazza Mazzini Marina Galeassi e Marco Ciarulli, rispettivamente Presidente di Legambiente ‘Martin Pescatore’ di Falconara Marittima e presidente Legambiente Marche, presenteranno nei dettagli i tre appuntamenti informativi che, fanno sapere dal quartiere generale dell’associazione ambientalista, saranno utili a disegnare "la Falconara che verrà".