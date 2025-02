Incontro al buio con i libri

Evento particolare questa sera (ore 21) alla Casa delle Culture di Ancona, a Vallemiano. La biblioteca Mattatoio n. 46, infatti, partecipa all’iniziativa nazionale ‘M’illumino di Meno’, che si celebra ogni anno a febbraio per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Per l’edizione 2025 la Biblioteca, insieme al Circolo Il Pungitopo e a Orizzonti Infusi, propone un incontro speciale a lume di candela. Come funziona? Seguendo il tema ‘Ascoltiamo il buio’, ognuno sarà libero di condividere un brano, una poesia, un ricordo, un pezzo musicale. A disposizione di tutti ci saranno un leggio, candele e luci, ma tutto si svolgerà a viva voce e senza l’ausilio di apparecchiature elettriche. Non è obbligatorio partecipare attivamente. Si potrà anche solo ascoltare. L’ingresso è libero.