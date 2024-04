Incontro con Carloni per il suo ultimo libro

È in programma oggi, alle 17, l’incontro con l’autore Sandro Carloni per presentare il suo ultimo libro ‘Fra i colori delle Marche, mi riscopro sognatore’. Nell’appuntamento calendarizzato all’auditorium Oriana Fallaci di Castelferretti, l’artista ripercorrerà le sue origini e la sua infanzia nella campagna marchigiana, i suoi viaggi in lungo e in largo per la regione che hanno contribuito a determinarne i tratti stilistici. "L’incontro vuol essere un punto fermo della mia storia artistica – scrive Sandro Carloni, a proposito dell’odierna presentazione del libro –. Una storia che nasce nella campagna marchigiana, dove i miei genitori Rinaldo e Argentina mi educarono insegnandomi a guardare la natura con gli occhi del contadino. Attento al mutar delle sfumature dei colori perché sono loro che ti avvertono quando arare e soprattutto quando seminare al momento giusto". E proprio su quei colori, che insiste e conclude: "Sono quelli delle Marche" e "quelli che gli hanno permesso di riscoprirsi sognatore". Ingresso gratuito. È previsto l’intervento di alcune autorità locali. La presentazione del libro di Sandro Carloni è stata organizzata dal Comune in collaborazione con l’Unitre Falconara.