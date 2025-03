Incontro letterario all’enoteca Lumière tra Ungaretti e Rosati

Appuntamento letterario questa mattina (ore 11) all’enoteca Lumière - Bottega Pop di Ancona, in piazza Cavour. Nell’occasione sarà presentato il libro di poesie "Un cappio divenuto sciarpa" di Riccardo Rosati (Gruppo Albatros Il Filo edizioni). Gli organizzatori prenderanno in prestito le parole di Giuseppe Ungaretti e le poesie di Riccardo Rosati per provare a raccontare come nasce una poesia, cosa la caratterizza e quale può essere il potere delle parole che le danno forma. Lettura poesie a cura di Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni. Al termine sono previsti il firmacopie e una degustazione di vini.