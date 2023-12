Incontro nel nome di Santa Lucia: ecco il biscotto in suo onore

Appuntamento oggi alle 18 a Palazzo dei Convegni per l’incontro "Santa Lucia nell’iconografia del territorio e presentazione del Biscotto di Santa Lucia" con gli interventi dell’assessora Emanuela Marguccio, del priore della Confraternita di Santa Lucia Gianni Barchi e della responsabile del Museo diocesano Katia Buratti. L’evento offre un affascinante sguardo su come la santa sia stata raffigurata nell’arte e nella cultura popolare del territorio. L’evento sarà impreziosito dalla presentazione del ‘Biscotto di Santa Lucia’, un dolce tradizionale che viene preparato in suo onore, realizzato con il Verdicchio dei Castelli di Jesi. I partecipanti potranno assaggiare il dolce e che si può acquistare su donazione volontaria alla biblioteca Planettiana, al Teatro Pergolesi e ai musei di Palazzo Pianetti. Il ricavato sarà devoluto la Fondazione vallesina Aiuta per progetti educativi rivolti ai minori. Domenica alle 15.30 poi un trekking dalla Chiesa di San Giovanni di Dio (più nota come Chiesa di Santa Lucia o Chiesa dell’Ospedale) alla Cattedrale, un percorso a tappe nei luoghi che hanno fatto la storia della confraternita jesina.