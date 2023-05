Incontro tra arte e meditazione dedicato a George Harrison

Ultimi giorni per garantirsi un posto all’incontro, fra arte e meditazione, dedicato a George Harrison. Il termine ultimo per la prenotazione, obbligatoria (messaggi al 3477212588 e al 392475 2936.) è infatti l’8 giugno.

Sabato 10 (ore 18) al Centro Ohana di Senigallia si terrà l’evento, "un’intima condivisione di testi e canti spirituali di George Harrison" che sarà guidata da Daniela Pancioni (voce e shruti box), e Isabella Celentano (voce e guitalele), cantante jazz e insegnante di canto.

L’incontro si offre come uno spazio per meditare i testi del chitarrista dei Beatles, frutto di un autentico percorso spirituale che intraprese in India attraverso la pratica della meditazione trascendentale.

I due strumenti che accompagneranno i partecipanti verso una dimensione spirituale saranno il guitalele e lo shruti box, che daranno vita a dolci, intime e vibranti sonorità: un supporto per risvegliare uno stato di presenza e di comunione.

La cornice di questo incontro sarà il raccoglimento, che favorirà l’ascolto interiore delle parole e dei suoni e l’intonazione condivisa di un ‘humming’.

Presso il Centro Ohana si potrà inoltre anche acquistare a prezzo scontato il libretto di Daniela Pancioni "Pratiche di meditazione humming - E’ il Silenzio che suona".