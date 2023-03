Incrocio di Padiglione, c’è il terzo incidente

Nel giro di poche ore si è verificato un terzo incidente all’incrocio di Padiglione di Osimo dove il semaforo al quadrivio è in tilt da giorni. Automobilisti furiosi e schianti alla curva hanno fatto da padroni in quell’area tra le più delicate della città dal punto di vista del traffico appunto. Ieri la Osimo Servizi ha fatto sapere che il semaforo è stato ripristinato in via provvisoria con l’installazione temporanea di una scheda di comando muletto che regola la circolazione veicolare, non pedonale: "Raccomandiamo di prestare la massima attenzione ai pedoni in zona – informano –. Su indicazione della ditta specializzata con cui la Osimo Servizi collabora, comunichiamo che l’installazione della nuova scheda elettronica di comando avverrà nei primi giorni della prossima settimana. La scheda sarà di nuova generazione con recepimento delle informazioni sulla presenza dei veicoli tramite spire a terra, la variazione automatica delle tempistiche e la connessione totale con i semafori pedonali". Il sindaco Simone Pugnaloni commenta: "Grazie all’impegno in prima linea dell’assessore alla viabilità Federica Gatto è giunta la notizia che i residenti di Padiglione richiedevano in questi giorni. L’importante è che Osimo Servizi che detiene la manutenzione dei semafori sia giunta all’obiettivo nel più breve tempo possibile. Un ottimo lavoro di squadra". Sulla questione è intervenuta in maniera critica la consigliera comunale delle Liste civiche Monica Bordoni, invocando la realizzazione di un bypass per evitare l’incrocio. Quello comunale, sulla direttrice Osimo-Casenuove-Passatempo, è stato già fatto, quello con fondi regionali e che deve essere appaltato dalla Provincia, è ancora con una progettazione in itinere. "Quella zona sta diventando una roulette russa, è grave che non si riesca a risolvere un problema che riguarda abitanti e gli automobilisti – ha detto –. I residenti sono strozzati dal traffico in aumento".

Silvia Santini