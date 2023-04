Incrocio di viale IV Novembre, polemica sul T-red Campanile: "Conta 4 secondi, dispositivo inutile"

Continua la polemica legata ai t-red, gli impianti semaforici, se presi in fallo si pagano 163 euro di multa (che di notte salgono a 200) oltre a 6 punti dalla patente che diventano 12 se neopatentati. "Il contasecondi installato all’incrocio tra viale IV Novembre e via Mercantini non cambia di una virgola la situazione attuale – spiega il consigliere di Amo Senigallia Gennaro Campanile –. Il contasecondi dovrebbe indicare quanto tempo si ha a disposizione per attraversare l’incrocio, come avviene con i contasecondi degli attraversamenti pedonali. Invece è stato agganciato al giallo, quando comunque ci si deve fermare tassativamente a meno che non sia possibile ’più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza’. In queste condizioni, e solo in queste, è possibile passare ma a quel punto il contasecondi è uscito dalla visuale del guidatore. Risultato, non serve a niente. E’ una questione di buonsenso capire quanto sia ridicolo aver installato un dispositivo che conta 4 secondi. Se invece il contasecondi fosse agganciato al verde, il guidatore si renderebbe conto della possibilità di passare oppure di decidere di rallentare per evitare una brusca frenata, aumentando così la sicurezza. Così banale e semplice che la decisione della giunta Olivetti ’sembra’ (ma risulta essere) una vera e propria presa in giro sia per gli automobilisti che per le opposizioni non toccando il sistema sanzionatorio vessatorio".