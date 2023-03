Incrocio pericoloso, la rotatoria si farà

C’è stato l’ennesimo incidente l’altro ieri pomeriggio all’incrocio tra le vie Marco Polo e Vecchia Fornace a Osimo, snodo viario importante per raggiungere il centro storico. Due auto si sono schiantate semifrontalmente, lievi per fortuna i conducenti dei due mezzi. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi. Sarebbe il secondo schianto simile già solo questa settimana. Via Polo e Colombo sono da "bollino nero". Per questo il Comune sono anni che cerca di porvi rimedio. La giunta comunale ha approvato il progetto preliminare per la rotatoria presentato da Conad. Il gruppo romagnolo della grande distribuzione, nell’ambito dell’ampliamento del proprio punto vendita proprio lì alle Fornaci, si era assunto l’impegno a realizzare la rotonda che metterà in sicurezza uno degli incroci più trafficati e sensibili della città. "Per realizzare il progetto da circa 400mila euro, si è reso necessario avviare un confronto con il condominio prospiciente il bivio per usare una piccola porzione del piazzale, togliendo quattro posti auto – spiega il sindaco Simone Pugnaloni -. Su 45 condomini, 43 avevano fornito assenso per un esproprio bonario ma il diniego di due proprietari costringerà l’amministrazione ad applicare l’istituto del vincolo preordinato all’esproprio per interesse pubblico, votato in consiglio comunale dopo averne dato necessaria pubblicità come previsto dalla legge per 20 giorni. Al vincolo preordinato all’esproprio si potrà opporre ricorso ma solo sull’ammontare della cifra, che si aggira sui duemila e 500 euro. Conad poi potrà presentare il progetto esecutivo sul quale si dovrà esprimere la giunta comunale per avviare il cantiere entro fine estate". Si tratta appunto di un intervento importante, che consentirà di regolare meglio l’intenso flusso viario sulla direttrice Ancona-Osimo e mettere in sicurezza l’uscita da via Polo, agevolando non solo i clienti del supermercato ma anche la zona residenziale adiacente. Il Comune, che non verrà chiamato a sborsare soldi se non i duemila e 500 euro per l’esproprio, si sta anche occupando della sistemazione della mura pericolante sotto piazzale Muccioli, riaprendo la strada che collega chi scende da via Olimpia a via Vecchia Fornace. Il cantiere ha una durata di almeno due mesi, visto che per legge le palificazioni hanno bisogno di un tempo prestabilito per consolidarsi. L’investimento complessivo da parte del Comune è di 100mila euro.

Silvia Santini