"Incrocio pericoloso, pronte soluzioni"

Tra gli snodi più pericolosi a Osimo c’è quello di Osimo Stazione, di fronte al centro commerciale Oasi. "È necessario realizzare la rotatoria davanti al supermercato Oasi per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti e ai pedoni. Allo stesso tempo va realizzata anche la rotatoria all’incrocio tra la statale 16 e via della Stazione, che collega a Castelfidardo, nei pressi dell’Eurospin. Infine – incalza il coordinamento politico delle Liste civiche composto da Monica Bordoni e Tommaso Agostinelli – occorre potenziare i controlli della velocità sempre lungo la statale".

L’amministrazione comunale è disponibile ad avviare nei prossimi mesi delle sperimentazioni in alcuni snodi viari particolarmente sensibili. Sulla statale è appena stato fatto: "Abbiamo preso in carico lo studio di modifica varia a Osimo Stazione, per rendere più sicura l’immissione sulla statale 16 all’altezza dell’Oasi – dichiara l’assessore Lorenzo Bottegoni –. Realizzare una seconda rotatoria, a poche decine di metri da quella fatta pochi anni fa all’incrocio con le vie Flaminia I e Camerano, richiederebbe il coinvolgimento di più enti, tempi lunghi e fondi importanti".

Ma una soluzione c’è. "Al momento – prosegue l’assessore – partiremo quindi con una modifica più semplice e immediata, che metterà comunque più in sicurezza quel tratto di statale, e che condivideremo con il Consiglio di quartiere domani, primo del secondo tour cittadino".