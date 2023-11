Incubo allagamenti, via al sopralluogo

Allagamenti alla Baraccola, sopralluogo ieri nell’area tra via 1° Maggio e via Albertini tra Viva Servizi e l’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini che ha voluto rendersi conto di persona delle possibilità tecniche esistenti per eliminare il problema che puntualmente si ripresenta alla prima pioggia, anche non violentissima. Quando capita una precipitazione la rotatoria e l’area attorno all’Uci Cinema finiscono sott’acqua. Problemi idraulici che Tombolini vorrebbe risolvere, da qui la visita di ieri mattina con i tecnici di Viva Servizi. L’acqua e il fango che ogni volta si riversano a valle da Candia provocano un corto circuito delle acque reflue e i tombini, non essendo più ricettivi, diventano inutili e non servono a evitare gli allagamenti. Cosa fare per evitare questa sorta di effetto-tappo, a questo dovranno seguire gli interventi da parte del personale di Viva Servizi che ieri intanto ha effettuato una videoispezione sul posto. La fognatura, detta in gergo tecnico, è stata parzializzata, ossia è stato applicato un tubo più piccolo e forse sarà necessario intervenire in tal senso. Dopo la Baraccola è previsto un approfondimento della situazione anche dei tre sottopassi a rischio: via Macerata, Lotto e Caduti del Lavoro.