Incubo disturbi alimentari. Tagli ai fondi, è protesta: "E’ così che si uccidono vite. Ecco come mi sono salvata"

di Nicolò Moricci

Nelle Marche, sono soltanto tre le strutture che si occupano dei dca, i disturbi del comportamento alimentare. Un centro si trova a San Marcello, un altro a Fermo e il terzo a Pesaro. I fondi? Non dovrebbero dipendere dai colori o dall’appartenenza politica, quanto piuttosto dalla sensibilità. Altrimenti, si scade nell’ignoranza. E tagliare fondi, per chi affronta il calvario di anoressia o bulimia significa mancare di rispetto a chi lotta per la vita. È una patologia seria, l’anoressia. Tanto quanto la bulimia. E Costanza Mignanelli, su questo, ha scritto persino un libro, "Il coraggio di piacersi". Perché per troppo tempo la 34enne anconetana non si è piaciuta. A 12 anni, annotava sui diari di scuola le peggio cose sul proprio corpo. Dieci anni dopo, la diagnosi e il ricovero d’urgenza. I medici che la salvano, lei che rinasce, con grinta e voglia di vivere. Dopo l’ospitata a Uno Mattina, su Rai 1, in tantissime le stanno scrivendo.

Mignanelli, fondi tagliati per i dca: ignoranza o menefreghismo?

"Voglio pensare che sia ignoranza. È per questo che voglio iniziare a fare sensibilizzazione nelle scuole e incontrare anche i genitori. L’altro giorno, parlavo con una ragazza che è arrivata a pesare 25 chili. Non riusciva più ad urinare, il corpo tratteneva i liquidi per salvare gli organi. Le avevano dato 24 ore di vita, ma per fortuna è ancora tra noi".

Il Governo ha stanziato 10 milioni, ma la coperta è corta… "Sono pochi rispetto agli anni precedenti. Quando si parla di tagli, si parla di chiudere strutture, di ridurre personale. E saltare la psicoterapia anche solo per una settimana significa ricadere nella malattia. Va data continuità alle terapie. Tagliare fondi significa uccidere vite".

Torna mai a Torrette, dove fu ricoverata nel 2015?

"Ci sono stata l’altro giorno, ho incontrato il medico che mi ha salvato. Ad Endocrinologia, fino a qualche tempo fa, avevano dei letti riservati ai disturbi alimentari. Nel nosocomio regionale, non c’è mai stato un reparto per i dca. E adesso non ci sono più neanche i letti dedicati. Ho saputo che hanno preferito dare spazio ai trapianti".

Ne è sicura?

"Sì, e trovo assurdo questa scelta. Come se i trapianti e le malattie fisiche siano più importanti delle malattie mentali. Io mi chiedo dove debbano andare i malati o i loro genitori. A chi ci si rivolge ora? Io stessa non saprei più a chi chiedere aiuto. Fu mia madre, ai tempi, a portarmi al pronto soccorso. Pesavo 45 chili, non 30, e per questo non volevano ricoverarmi. I dca sono la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Evidentemente, c’è qualcosa che non va, non pensa?".

Si può fare un’adeguata prevenzione con solo 3 strutture nelle Marche?

"È impossibile, non c’è percezione che si tratti di malattie potenzialmente mortali finché non piangi qualcuno. Se i dati parlano di 3 milioni e mezzo di italiani malati, significa che ce ne sono altrettanti sommersi".

Sul suo canale Youtube ha recentemente intervistato suo padre…

"È stato toccante. Se i miei genitori si fossero accorti di quanto io scrivevo a 12 anni sui diari di scuola, allora forse sarebbe stato diverso. Papà mi ha detto: ´Mi spiace non aver saputo cogliere quei segnali´. Ecco perché è importante parlare ai genitori. Si chiama prevenzione".