Incubo liste d’attesa. Niente visita da 4 anni. La chiamano subito dopo il caso sul Carlino

Con noduli alla tiroide e in attesa di una visita endocrinologica da ben quattro anni: dopo la denuncia al Carlino, la signora viene visitata in appena 24 ore. Dopo l’articolo denuncia della 76nne jesina che nei giorni precedenti si era rivolta al Tribunale del malato è arrivata la chiamata: "Potrà fare la visita endocrinologica domani stesso all’ospedale regionale di Torrette". La signora, rimasta piacevolmente stupita e sollevata ha ringraziato ma ha anche fatto presente che pure per altre visite per lei e per suo marito, meno urgenti, non è riuscita ad ottenere nulla.

Nei giorni scorsi, esasperata anche dal fatto che lei e il marito debbono sottoporsi ad altri accertamenti che non riescono a prenotare per le "agende piene", si è rivolta all’ufficio relazioni con il pubblico dell’Ast a Jesi: "Ho spiegato il problema e che sono ormai quattro anni che aspetto – ha riferito la pensionata –, ma mi hanno detto che non avevano soluzioni e di rivolgermi al Tribunale del malato, e così ho fatto". E stavolta la signora è riuscita ad evitare di dover sborsare denaro per la propria salute, ma il coordinatore del Tribunale del Malato, Pasquale Liguori avverte: "Ringrazio la direzione sanitaria per aver risolto il caso dietro nostra sollecitazione e quella del Carlino ma vorrei far presente che purtroppo ogni giorno riceviamo casi analoghi e non per tutti possono essere trovate soluzioni come queste. C’è infatti il problema dell’appropriatezza che è fondamentale per ridurre le liste di attesa. Deve essere uno specialista a prescrivere e valutare se un certo tipo di esame strumentale sia indicato o meno. Solo così si potrà dare vera priorità ai casi più urgenti, altrimenti si rischia di non avere le risposte per chi ha più bisogno. Un nodo quello dell’appropriatezza delle prescrizioni su cui è necessario lavorare, per arrivare ad un sistema che sia di servizio a tutti".

"Ora per le atre visite cosa dovrei fare? – ha chiesto la signora dopo la lieta notizia – Ho necessità di prenotare una visita oculistica: a gennaio ho chiamato il Cup ma non c’era alcun posto. Un’elettromiografia alle mani pure non si può prenotare. Poi – ha aggiunto la signora – c’è mio marito che ha un forte dolore alla spalla e deve fare una risonanza magnetica, ma la risposta è sempre la stessa: nessun posto in tutta la regione. Non si è dato per vinto, ha telefonato a Villa Serena gli hanno detto che loro il posto lo avevano ma che sarebbe dovuto passare per il Cup regionale che ha ripetuto di non avere posti".

Sara Ferreri