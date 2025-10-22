Incubo terrorismo. Inneggia alla jihad sul social Tik Tok: scovato da 007 dorici

Condivideva su Tik Tok immagini violente che inneggiavano alla jihad islamica. L’uomo, un 33enne di origine tunisina, aveva postato più di 200 file, molti erano anche video con pratiche violente. A lui è arrivata la polizia postale e per la sicurezza cibernetica di Ancona, durante una operazione incentrata sull’analisi del dark web, tutto ciò che circola spesso in spazi nascosti su internet. Il tunisino risultava residente in provincia di Salerno e i poliziotti dorici hanno dunque informato la Procura campana che ha attivato un approfondimento fino ad ottenere gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il 33enne perché accusato di istigazione a delinquere e apologia del terrorismo.

Sul social network molto in voga tra i giovanissimi sono stati trovati foto e video per omaggiare lo stato islamico, i suoi leader, le pratiche violente, il sacrificio della vita dei martiri. Nella sua disponibilità c’erano immagini anche sull’odio per gli infedeli e gli apostati (chi aveva abbandonato la religione), nonché sulle uccisioni dei cristiani. Un persona ritenuta gravemente pericolosa anche perché la sua pagina era seguita da un elevatissimo numero di follower e i suoi video, è stato appurato in sede di indagine, venivano condivisi innumerevoli volte varcando ogni confine nazionale e internazionale.

I poliziotti dorici erano risaliti all’account riconducile all’indagato poi le indagini sono state condotte dal raggruppamento operativo speciale dei carabinieri della sezione Anticrimine di Salerno, mediante servizi di osservazione, intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno raccolto gravi elementi indiziari. Il tunisino continuava alla propaganda jihadista anche dopo una perquisizione avvenuta ad ottobre del 2024.