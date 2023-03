"Indagine su Alda Merini", Giorgia Traselli al teatro Portone

Al Teatro Portone di Senigallia domani (ore 21.15) va in scena "Indagine su Alda Merini" di Margherita Caravello. A dar voce e corpo alla poetessa ci sarà Giorgia Trasselli, ma non mancheranno contributi video inediti in cui la stessa Merini si racconta. Lo spettacolo indaga la personalità, intima e pubblica, di una donna che è diventata icona della femminilità più complessa e preziosa: un lungo internamento manicomiale, la difficoltà di conciliare il ruolo di moglie e madre con il desiderio di affermarsi come intellettuale in un tempo che fonda sul pregiudizio del normale le sue valutazioni di merito. Ma soprattutto si parla d’amore, che tutto può e che fa da motore ad ogni passo, soprattutto a quelli su strade nuove. ‘Mi piace immaginarla come faro di nuove consapevolezze – dice Caravello -, esempio e strumento di un rinnovamento necessario che restituisca al lettore quella capacità specifica della nostra specie di guardare al mondo con poesia’.