"Indagini archeologiche, attività da sviluppare"

Il direttore del Dipartimento Roberto Balzani accompagnato dalla dott.ssa Maria Carmela Cucurachi, Responsabile amministrativo gestionale del Dipartimento e dalla prof.ssa Federica Boschi, hanno presentato una proposta di sviluppo delle attività di ricerca, di valorizzazione e di comunicazione legate alle indagini archeologiche condotte dall’Università nella necropoli di Contrada Nevola e, più in generale, nel distretto territoriale, con lo scopo di costruire un caso sperimentale, concreto ed esemplificativo di "terza missione" universitaria, così da contribuire alla diffusione dei risultati della ricerca al di fuori del contesto accademico, all’ulteriore crescita sociale e all’indirizzo culturale del territorio. Il progetto, con durata pluriennale, punta a rinnovare la collaborazione, sempre in piena sintonia con la Soprintendenza, con iniziative che promuovano il coinvolgimento della comunità per la più efficace valorizzazione e divulgazione delle ricerche archeologiche in corso, dando luogo a un’opportunità di potenziale rappresentatività sul piano nazionale, che potrà essere monitorata e sottoposta a valutazione esterna. L’Amministrazione Comunale, entusiasta di questa nuova iniziativa, si è resa subito disponibile per redigere un protocollo d’intesa insieme al Dipartimento universitario, in modo da poter iniziare a concretizzare in tempi brevi.