E’ stato un altro venerdì sera, quello appena passato, su cui hanno vigilato gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Osimo che, assieme ai militari della Compagnia locale dei Carabinieri e agli agenti della Polizia municipale hanno svolto, durante la serata, un servizio integrato di controllo del territorio disposto con ordinanza del questore Cesare Capocasa per contrastare la criminalità della movida in centro soprattutto. In risposta a qualche recente episodio di furto ai danni di auto parcheggiate in città, cui la Sezione Anticrimine del Commissariato ha immediatamente dato seguito portando al vaglio dell’Autorità giudiziaria una chiara attribuzione di responsabilità che, se confermata, a carico di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, consentirebbe l’adozione di ulteriori provvedimenti nei suoi confronti, è stata aumentata la soglia d’attenzione sia delle singole pattuglie preposte al controllo del territorio che dei presidi interforze. Alla luce del costante pattugliamento e dei quattro posti di controllo, sotto il coordinamento dal Commissariato, è stato possibile identificare in tutto 56 persone e 31 veicoli (14 i pregiudicati controllati) ed elevate sette sanzioni per altrettante violazioni al codice della strada.