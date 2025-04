Individuato l’autore del danneggiamento di via Sardegna

La Polizia locale ha risolto il caso del grave danneggiamento di via Sardegna, anche grazie alle immagini delle nuove telecamere. Martedì è stato identificato l’autore del danneggiamento, avvenuto lo scorso 7 aprile a Palombina Vecchia, dove la proprietaria di un’auto in sosta, dopo essersi assentata per un paio d’ore, aveva ritrovato il veicolo gravemente danneggiato, con il paraurti del lato conducente completamente divelto.

Gli operatori di Palazzo Bianchi sono risaliti al conducente di un mezzo pesante, che probabilmente non si sarebbe neppure accorto di aver provocato danni. Per la Polizia locale si è trattato di un lavoro certosino, perché è stato necessario individuare un mezzo compatibile per colore ed entità del danno con l’incidente accaduto, ricostruendone il percorso attraverso le immagini di diversi punti di videosorveglianza.

In via Sardegna, infatti, non ci sono ancora telecamere nel tratto di strada interessato dallo scontro. Gli agenti hanno dovuto analizzare circa due ore di registrazione per ogni telecamera esaminata e centinaia di transiti nei quattro varchi attivi in zona. Considerato il tipo di danneggiamento, l’attenzione si è concentrata su mezzi di grandi dimensioni e l’intuizione si è rivelata corretta.