Ines muore a 78 anni, il marito. Elvio la segue due giorni dopo

Se n’è andata domenica Ines Casagrande, 78 anni. I funerali si sarebbero dovuti svolgere ieri pomeriggio ma in mattinata sono stati annullati. Proprio ieri infatti, a due giorni di distanza, il marito Elvio Giorgetti, 83 anni, malato da tempo, è deceduto. Ha abbracciato per sempre la sua amata. Una vita insieme e così anche nella morte. La cerimonia funebre della donna è stata rinviata per celebrarla assieme a quella del marito domani alle 15 sempre nella chiesa di Santa Maria Assunta.

Quella coincidenza ha addolorato tutta Filottrano, stretta attorno ai parenti, ma ha anche intenerito molti. Una storia di amore, lavoro e sacrifici per la famiglia che i coniugi hanno terminato insieme. Per il dolore per la scomparsa della moglie non ha retto Giorgetti e ha "deciso" di lasciare questo mondo poco dopo, attorniato dall’amore dei quattro figli e dei parenti. Grandissima la loro commozione, il loro lutto, nel giro di una manciata di giorni hanno dovuto dire addio per sempre ai pilastri della famiglia che per loro hanno dato tutto.

Entrambe le salme ora riposano insieme nella casa funeraria delle onoranze Bottegoni in attesa appunto della celebrazione del funerale. La famiglia non ha chiesto fiori ma opere di bene.