Infarto mentre gioca: salvato col defibrillatore

Jesi (Ancona), 28 agosto 2024 – Sta giocando una partita a pallone quando mette la mano al petto e cade a terra privo di sensi, gli amici giocatori chiedono aiuto alla barista e socio del circolo Fenalc di Pianello la quale prende il defibrillatore e intanto il cognato-compagno di squadra gli inizia a praticare il massaggio cardiaco. Il tutto in collegamento telefonico con il personale della centrale operativa di Ancona soccorso.

Erano le 21,30 di lunedì sera quando la situazio sembrava precipitare. Poco dopo le scariche fanno ripartire il cuore: salvato così grazie al lavoro di squadra, ai nervi saldi e alla presenza fondamentale di un defibrillatore e di personale formato un 62enne di Moie poi trasportato dai sanitari della Croce Verde di Cupramontana all’ospedale regionale di Torrette.

A raccontare quei minuti di grande paura ma anche lucidità è Rita Vincenzetti, socio gestore del circolo Fenalc la quale, preso il defibrillatore ha posizionato le placche sul torace del 62enne.

"Quando il giocatore si è accasciato a terra il cognato ha iniziato a praticargli subito il messaggio cardiaco. Mi hanno chiamato, ho preso il defibrillatore che quattro anni fa il Comune ci ha assegnato e, arrivata sul campo, mentre l’allenatore era al telefono con il 118 ho posizionato le placche come mi hanno insegnato durante il corso di formazione. Il defibrillatore ti dice cosa fare in base alla scansione. Inizialmente diceva di non fare nulla, poi nel minuto di controllo successivo di defibrillare e allora l’altro giocatore che pure conosceva il tutto ha dato la scarica e lui è tornato a respirare normale e parlare. Abbiamo tirato un grosso sospiro di sollievo. Se non avessimo avuto il defibrillatore non so come sarebbe andata anche perché il medico era piuttosto lontano e ha impiegato tempo per arrivare. E’ stato un vero lavoro di squadra ed era la prima volta che usavamo il defibrillatore. Stiamo pensando di organizzare un corso al circolo così da rendere consapevoli e formate sempre più persone".

Il medico è arrivato a bordo dell’automedica di Chiaravalle (sul posto anche l’infermieristica di Jesi con il solo infermiere) e una volta constatato che il paziente era stabile i sanitari della Croce Verde di Cupramontana lo hanno portato in codice rosso a Torrette. "Siamo arrivati in sei minuti – spiegano Mattia e Matteo della Croce Verde– ma già il più era stato fatto soprattutto grazie alla presenza del Dae. Sono stati davvero bravi e preparati i ragazzi: gli hanno salvato la vita".

Sara Ferreri