Infastidisce i clienti: bloccata dalla polizia

"Dammi da bere", donna denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionata per ubriachezza molesta. Gli agenti sono intervenuti in un locale della città dove alcuni clienti lamentavano la presenza di una donna ubriaca che li importunava. I poliziotti, arrivati sul posto hanno notato una donna che si muoveva con difficoltà nell’area esterna al locale e importunava i clienti oltre a insistere con la barista per farsi servire da bere. Inoltre parlava in modo incomprensibile, fornendo con difficoltà le sue generalità. Le persone presenti nel locale, intimorite dal comportamento della donna, riferivano di averla vista entrare e, dopo aver consumato una bevanda alcolica, infastidire alcuni clienti. Dopo i primi accertamenti la donna ha iniziato a provocare gli agenti pronunciando frasi offensive nei loro confronti e insultandoli alla presenza di altri clienti.

I poliziotti hanno cercato di riportare la situazione alla normalità, ma la donna insisteva con le offese, spingendo anche i poliziotti invitandoli ad allontanarsi. Dopo vari tentativi gli agenti sono riusciti a calmare la donna e allontanarla. A seguito della resistenza posta nei confronti degli agenti e le continuate condotte offensive la donna dovrà rispondere del reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale ed è stata sanzionata per ubriachezza molesta.