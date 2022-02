Ancona, 11 febbraio 2022 - Infermiera va verso Ancona, sbaglia strada e s’imbatte in un grave incidente stradale. Accosta l’auto e soccorre un uomo. Ora, chiediamoci: esiste davvero il destino? Come si chiama quando un angelo in carne ed ossa salva qualcuno? Fatalità, casualità o fortuna? L’angelo in questione ha un nome e un cognome: Isabella Zermani Anguissola, 31 anni. Vive a Carpi e fa – anzi, è – infermiera al pronto soccorso di Piacenza. Isabella è in viaggio per Ancona quando in autostrada – per puro caso – sbaglia uscita, confondendo casello. Una distrazione, Isabella si accorge troppo tardi di aver sbagliato svincolo. Ma è la strada sbagliata ad essere quella giusta. Solo sbagliando casello l’infermiera s’imbatte in un grave incidente stradale.

Sull’auto con Isabella ci sono i suoi due figli e la loro nonna. Si corre, in autostrada. E sull’A1, all’altezza di Ponte Ronca di Zola Predosa, vicino Bologna, gli occhi di Isabella intravedono un tir fuori strada e un furgoncino bianco accartocciato su se stesso. All’interno, un 30enne di Carpi, è incastrato tra le lamiere. L’infermiera non ci pensa un attimo, scende dalla macchina e si precipita sul furgone. Vede il giovane e lo soccorre restandogli vicino per un’ora, in attesa dell’ambulanza. Gli immobilizza la testa e gli parla: "Non potevo rischiare che si muovesse o che si accasciasse in macchina. Sarebbe stato troppo pericoloso, a tratti era cosciente. Aveva la percezione che ci fosse qualcuno accanto a lui. Ogni tanto mi diceva di lasciargli la testa, che gli facevo male. Poi, si assopiva un po’".

"Ero certa che qualcuno avesse già chiamato il 118, ma non era presente ancora nessun sanitario. Gli ho tenuto la testa ferma per tutto il tempo, mentre attorno a me operavano prima i vigili del fuoco e poi i colleghi dell’automedica". Isabella, dieci giorni fa, è rimasta così, al freddo, senza giacca, in mezzo all’autostrada, a soccorrere uno sconosciuto (suo coetaneo) ferito: "Sei lì, disarmata ed è più complesso, c’è anche lo stress emotivo. Purtroppo, in autostrada, i tempi dei soccorsi sono inevitabilmente più lunghi. Quello che ho fatto è una cosa normale, non è solo il mio lavoro, è la mia vita. Io non faccio l’infermiera, io sono infermiera". Pochi giorni dopo l’incidente, la famiglia del ferito lancia un appello sui social e riesce a ringraziarla. Come si chiama: casualità, fortuna o destino?