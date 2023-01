Infermiera trentenne trovata morta in casa

Una tragedia si è consumata ieri mattina ad Arcevia. Il corpo senza vita di una ragazza di trent’anni è stato rinvenuto in una abitazione situata nella frazione di Piticchio. La vittima è una giovane infermiera, originaria proprio di Arcevia, ma che da anni si era trasferita a Bologna, prima per studiare e poi per lavorare. La donna era rientrata nelle Marche solo da qualche giorno, approfittando delle ferie dal lavoro e alloggiava in una casa di proprietà della famiglia proprio a Piticchio. Purtroppo ieri mattina la tragedia. Il corpo senza vita della ragazza è stato trovato dai Vigili del Fuoco che sono entrati in casa, forzando la porta. A dare l’allarme infatti erano stati alcuni familiari preoccupati perchè la giovane non rispondeva al telefono. I Vigili del Fuoco si sono portati sul posto e una volta entrati nell’appartamento hanno subito capito che per la ragazza non c’era più nulla da fare. La morte risalirebbe a qualche ora prima. Immediatamente sono stati chiamati i sanitari del 118 e sono stati allertati anche i Carabinieri. Da una prima ispezione del cadavere, sul corpo della trentenne non ci sarebbero segni di violenza. Subito quindi è stata scartata l’ipotesi di una aggressione o di una fatale caduta accidentale in casa. Il pm di turno ha disposto l’autopsia al fine di accertare le cause della morte e chiarire la dinamica dei fatti. Al momento quello che sarebbe certo è che la donna sia morta per cause "naturali" e il decesso sarebbe stato provocato da un malore fatale. Non è escluso che a provocare la morta della donna possa essere stata l’assunzione di un mix di farmaci. In casa infatti sarebbero stati trovati alcuni flaconi vuoti di medicinali. La notizia della morte della giovane infermiera ha scosso la tranquilla frazione di Piticchio dove in molti la ricordano. La ragazza aveva lasciato Arcevia per conseguire la laurea all’Università di Bologna dove poi era rimasta a vivere. Una volta conseguita l’abilitazione come infermiera professionale, la 30enne lavorava al Policlinico Sant’Orsola.