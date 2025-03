Infermiere del 118 denuncia:: "Speronato da un’auto pirata"

E’ stato un incidente da paura dove è rimasta ferita una persona e l’investitore non si è nemmeno fermato. E’ successo l’altra sera nei pressi di Filottrano. Nel giro di poco si è messo in moto un tam tam soprattutto dopo l’appello social sul gruppo "Filottrano è viva" del ferito stesso, un infermiere, che ha scritto: "Sono uno degli infermieri del 118 di Filottrano. L’altra sera, dopo il servizio, tornando a casa, verso Jesi una macchina a forte velocità mi ha centrato in curva per poi fuggire. Fortunatamente ho riportato contratture lievi. Alcuni passanti hanno visto tutto, l’auto incriminata è un suv Audi della serie Q di colore grigio. Qualcuno pensa di averlo riconosciuto. Sono intervenuti i Carabinieri di Jesi che stanno facendo le indagini. L’auto credo che abbia la parte anteriore distrutta. Chiedo se qualcuno avesse qualche dettaglio in più di contattarmi tramite Messenger. Grazie per la collaborazione". Tantissimi i messaggi di solidarietà da parte di filottranesi e non solo. I carabinieri della stazione locale starebbero visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza locali che potrebbero aver inquadrato la targa dell’auto in fuga. Anche i testimoni potrebbero essere ascoltati. Sono diverse le segnalazioni di auto in fuga dopo incidenti in zona o dopo aver urtato anche in maniera grave i veicoli in sosta, pervenute ai vari comandi dei carabinieri dalle vittime.