Infermiere ed educatore disabili: subito disponibili

Qualifica: un educatore per disabili Codice 1354415 Centro per l’impiego Cpi Jesi Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 0731236711. Descrizione lavoro: dipendente. Requisiti: Laurea in Psicologia- Sociologia-L19-LSNT2. Disponibilità immediata - turnazione pomeriggi, notte e festivi. Inviare cv con codice 1354415 al [email protected]

Qualifica: un candidato per professioni sanitarie infermieristiche Codice offerta 1354416 Centro per l’impiego Cpi Jesi Email: [email protected] marche.it Pec: regione.marche. [email protected] Tel: 0731236711. Descrizione: lavoro dipendente. Requisiti: laurea in scienze infermieristiche. Disponibilità immediata - turnazione mattino e pomeriggio compresi festivi. Inviare cv, con codice 1354416 al [email protected]