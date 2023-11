Inferno di fuoco nel capannone. Distrutta azienda che produce porte

Un inferno di fiamme e fumo scoppiato nella notte tra giovedì e venerdì nella zona industriale. Ad andare in fiamme il capannone industriale della Flessya, falegnameria all’interno del quale si producono porte. Non si esclude nessuna pista, nemmeno quella dolosa. I vigili del fuoco sono arrivati all’una e un quarto a Pianello Vallesina in via dell’Artigianato dove le fiamme avevano avvolto la parte centrale del capannone industriale della Flessya, una falegnameria all’interno del quale si producono porte. Sul posto si sono portate immediatamente le squadre dei vigili del fuoco di Jesi, Ancona e Arcevia con tre autobotti, autoscala e in supporto un automezzo dotato di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie. I pompieri sono riusciti a spegnere l’incendio con l’ausilio di liquido schiumogeno hanno messo la zona in sicurezza. Fortunatamente non risultano persone intossicate o coinvolte. Ma sono ingentissimi i danni e i vigili del fuoco sono stati al lavoro per oltre diciotto ore, dalla nottata di giovedì a tutto ieri per la messa in sicurezza e per evitare che le fiamme ripartissero.

Sul posto sono sopraggiunti tempestivamente anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Ancora da accertare le cause del rogo scoppiato in piena notte, ma è chiaro che le fiamme sono partite dalla parte centrale e in particolare dal reparto verniciatura dove si trovano i forni. Da uno di questi sarebbe partito il rogo che poi ha avvolto l’intero reparto, un migliaio di metri quadrati. Al vaglio dei carabinieri le immagini di videosorveglianza sia interna che esterna per controllare dal momento in cui l’ultimo dei tanti operai è uscito dalla fabbrica al momento della scintilla. Per verificare se possa esserci la mano dell’uomo dietro il rogo, anche se nel capannone non sarebbero stati riscontrati segni di effrazione.

Sara Ferreri