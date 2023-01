Infiltrazioni all’Informagiovani "Ma passerà alla Politecnica"

L’Informagiovani, il servizio comunale che si trova nell’area dell’ex Cobianchi, sotto piazza Roma, passerà all’Università Politecnica delle Marche. Lo ha ricordato ieri l’assessore comunale alla cultura Paolo Marasca rispondendo alla interrogazione urgente di Daniela Diomedi (Movimento 5 Stelle), viste le difficoltà incontrate dalla struttura nell’ultimo periodo: "In effetti – ha confermato Marasca – ci sono stati dei problemi legati alla presenza di infiltrazioni d’acqua all’interno della sede di piazza Roma, ma purtroppo si è verificata l’influenza di una falda acquifera deviata che va a colpire proprio quel locale sotto il suolo della piazza centrale. Quando piove in maniera abbondante, come successo spesso di recente, l’acqua finisce dentro la sede e crea qualche problema. Al netto di ciò abbiamo già avviato l’accordo con UnivPm che effettuerà dei sopralluoghi ed effettuerà degli interventi e poi utilizzerà la sede per propri scopi. Il Comune attrezzerà qualcosa di simile, ma non solo, nell’area del Museo della Città, nella parte posteriore rispetto a piazza del Plebiscito. Si chiamerà Spazio Presente e sarà un centro nevralgico per le attività dei giovani. Intanto però in piazza Roma Informagiovani è chiuso solo per consentire il trasloco di alcuni servizi".