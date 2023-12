Infiltrazioni continue nella scuola. FdI: "Un problema non risolto"

"La rotatoria della Pisana era considerata dall’assessore Lorenzo Vergnetta di secondaria importanza rispetto ad altre priorità, forse le infiltrazioni alla scuola Aldo Moro?" Usa l’ironia il circolo fabrianese di Fratelli d’Italia. "Per la realizzazione della rotatoria della Pisana il Pd sostiene di essersi speso particolarmente. Ma è stato in primis, il consigliere Danilo Silvi, a sollecitare l’amministrazione per la realizzazione dell’opera viaria. Solo dopo l’amministrazione si è decisa a inserire l’opera nel piano triennale e anche grazie al finanziamento della Regione che metterà a disposizione ben 149mila euro sui 248mila totali. Silvi ha presentato una mozione, votata all’unanimità, richiedendo la realizzazione dell’opera entro il 2024. L’assessore Vergnetta, aveva giudicato l’infrastruttura viaria "di secondaria importanza" in relazione a non ben specificate "altre priorità". Ci chiediamo – aggiungono da FdI – se si riferisse alla questione delle infiltrazioni che si ripresentano di continuo nelle scuole Aldo Moro per le quali, come dichiarato dall’assessore da maggio ad oggi "non è ancora stato possibile identificare l’impresa esecutrice per questioni complesse legate alla carenza di imprese". Una risposta del tutto insoddisfacente per un problema che si trascina da tempo e per cui il Comune di Fabriano ha già speso dei soldi senza risolvere, nemmeno parzialmente, una situazione preoccupante per la sicurezza degli studenti e degli insegnanti. Non è ammissibile che da maggio ad oggi non si sappia ancora chi realizzerà i lavori e non si sappia nemmeno quando questi inizieranno e termineranno".