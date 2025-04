Infiltrazioni criminali: patto Fincantieri-Finanza

Fincantieri e Guardia di Finanza rafforzano la collaborazione per la prevenzione delle infiltrazioni criminali e delle irregolarità economiche. Il patto, a livello locale, si inserisce nel protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione sottoscritto precedentemente tra la Guardia di Finanza e Fincantieri. La collaborazione fa sapere l’azienda "consentirà di agire in modo congiunto nelle unità produttive della zona, in particolare presso il cantiere di Ancona, un’area di particolare importanza per la produzione navale dell’azienda".