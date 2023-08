Infiltrazioni, crolla la copertura della chiesa

Crolla improvvisamente la copertura della chiesa di Santa Maria delle Spinelle di Cabernardi, per fortuna in quel momento non c’era nessuno. "Avrebbe potuto essere una tragedia se fosse accaduto in orario di messa" commenta il sindaco Maurizio Greci, dopo il crollo parziale della volta di un altare laterale nella chiesa di Santa Maria delle Spinelle di Cabernardi.

Il fatto è accaduto attorno alle 2 dell’altra notte, probabilmente a causa di importanti infiltrazioni d’acqua nella volta.

Si tratta di una chiesa frequentata da tanti parrocchiani per le funzioni religiose sia nei giorni feriali che nelle domeniche e nei giorni festivi.

Ieri mattina dopo il crollo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza. L’area è stata transennata per interdirne l’accesso e gli oggetti sacri presenti sull’altare e attorno ad esso sono stati recuperati e consegnati al parroco. I vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano hanno recuperato gli oggetti sacri presenti nella zona del crollo e consegnati al parroco poi hanno atteso l’arrivo dei carabinieri della stazione di Sassoferrato, insieme ai vigili urbani e ai tecnici dell’ufficio comunale. La chiesa ieri dopo la messa in sicurezza è stata chiusa all’accesso dei non addetti ai lavori.

La casa parrocchiale, adiacente alla chiesa era inagibile da qualche anno in attesa di fondi per essere recuperata ma ora le risorse da reperire dovranno essere molte più. Il crollo sarebbe stato causato da possibili danni del sisma, infiltrazioni e manutenzioni carenti. Ora temporaneamente, in attesa di lavori che si preannunciano piuttosto lunghi, le messe saranno celebrate nei locali del circolo Acli presente nella frazione di Sassoferrato. Per il piccolo Comune sentinate è una brutta gatta da pelare, in quanto per sistemare la copertura servono fondi importanti che non potranno sicuramente arrivare in tempi relativamente brevi.

Sara Ferreri